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رياضة

بعد "تعذيب القطة"... حكم نهائي غريب على زوما

Lebanon 24
02-06-2022 | 02:00
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فرضت محكمة في لندن،  على الفرنسي كيرت زوما مدافع وست هام يونايتد، قضاء 180 ساعة في خدمة المجتمع بجانب منعه من تربية القطط خلال خمس سنوات، بعد أن أقر بذنبه في ركل وصفع قطته المنزلية.

واعترف زوما بارتكاب جريمتين وفقاً لقانون رعاية الحيوان، أمام المحكمة الشهر الماضي، بعد فيديو صوره إيوان، شقيق اللاعب الفرنسي، وانتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي في شباط الماضي، أظهر مدافع وست هام وهو يُسقط القطة ويركلها على الأرض.
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كما فرضت المحكمة على إيوان قضاء 140 ساعة في خدمة المجتمع.

المصدر: عربي بوست
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