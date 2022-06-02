صحفي أرجنتيني يكشف الوجهة المقبلة لميسي!

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تكثر التساؤلات حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، مع الفريق الباريسي على الرغم من وصوله إلى العاصمة الفرنسية قبل عام واحد فقط.ورحل ميسي عن برشلونة بعد 17 موسماً قضاها بين أسوار النادي "الكتالوني"، قبل أن يتعاقد معه سان جيرمان في صفقة انتقال حر، يوم 11 آب 2021.وأكد الصحفي الأرجنتيني سيرجيو ليفينسكي، أن مواطنه ميسي سيبقى مع سان جيرمان في الموسم المقبل 2022-2023، لكنه سيكون الأخير له في باريس.وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي في صيف 2023، لكنه يشمل خيار التمديد لمدة موسم ثالث، لكن "البرغوث" لن يقوم بتفعيل هذا البند، وفق ليفينسكي.وقال ليفينسكي في مقابلة صحفية: "ميسي سيغادر بعد الموسم المقبل، في صيف 2023 سيذهب إلى الدوري الأميركي لكرة القدم".