مفاوضات التجديد بلا نتيجة.. وجهة "مفاجئة" لمحمد صلاح بعد ليفربول

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كشفت تقارير صحفية جديدة عن الوجهة القادمة للنجم المصري محمد صلاح، بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي ليفربول، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق لتجديد العقد الذي ينتهي في 30 حزيران 2023.وتراوح مفاوضات التجديد بين ليفربول ومحمد صلاح مكانها منذ عام كامل، إذ يتمسك كل طرف بشروطه، الأمر الذي يعني إمكانية مغادرة اللاعب للنادي مجاناً عقب نهاية عقده.وأعلن صلاح في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه سيبقى خلال الموسم المقبل 2022-2023 مع ليفربول، وأنه لن يرحل قبل انتهاء عقده.وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي سبق نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد: "لا أريد التحدث عن العقد وتمديده الآن، أمامنا وقت طويل، بالتأكيد سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، وسنرى ما يحدث بعد ذلك".وأوضحت صحيفة theathletic البريطانية في تقرير جديد، أن صلاح سيرحل مجاناً في صيف 2023، في حال لم يحسّن النادي العرض المادي.