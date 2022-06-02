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رياضة

مفاوضات التجديد بلا نتيجة.. وجهة "مفاجئة" لمحمد صلاح بعد ليفربول

Lebanon 24
02-06-2022 | 08:00
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كشفت تقارير صحفية جديدة عن الوجهة القادمة للنجم المصري محمد صلاح، بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي ليفربول، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق لتجديد العقد الذي ينتهي في 30 حزيران 2023.

وتراوح مفاوضات التجديد بين ليفربول ومحمد صلاح مكانها منذ عام كامل، إذ يتمسك كل طرف بشروطه، الأمر الذي يعني إمكانية مغادرة اللاعب للنادي مجاناً عقب نهاية عقده.
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وأعلن صلاح في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه سيبقى خلال الموسم المقبل 2022-2023 مع ليفربول، وأنه لن يرحل قبل انتهاء عقده.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الذي سبق نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد: "لا أريد التحدث عن العقد وتمديده الآن، أمامنا وقت طويل، بالتأكيد سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، وسنرى ما يحدث بعد ذلك".


وأوضحت صحيفة theathletic البريطانية في تقرير جديد، أن صلاح سيرحل مجاناً في صيف 2023، في حال لم يحسّن النادي العرض المادي.
 
وأكدت أن صلاح يفضّل الاستمرار في "البريميرليغ" على الانتقال إلى أي دوري آخر، الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة كبيرة لجماهير ليفربول التي لا تتخيل رؤية نجمها الأول بقميص فريق محلي منافس، بعد أن بنى لنفسه قاعدة كبيرة في النادي الغريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الأخير الذي قدمه ليفربول بزيادة 15% على راتبه الحالي، لم يلق قبول الفرعون المصري، الذي فسره على أنه عدم تقدير لدوره مع الفريق.

وفي الوقت نفسه لا يمانع صلاح التوقيع على عقد جديد لمدة عامين آخرين، في حال التوصل إلى اتفاق مالي يرضي الطرفين.
المصدر: عربي بوست
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