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رياضة
غاريث بيل يترأس القائمة الشرفية لملكة إنجلترا ويُمنح رتبة رفيعة
Lebanon 24
02-06-2022
|
11:00
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تصدر غاريث بيل قائد منتخب ويلز ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق، الأربعاء، قائمة النجوم الرياضيين في تكريمات ملكة إنجلترا.
وحصل بيل، على رتبة الإمبراطورية البريطانية من ملكة إنجلترا، بسبب مساهماته المادية أثناء تفشي جائحة كورونا.
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وساهم بيل، الذي توج السبت الماضي، بلقبه الخامس في دوري الأبطال مع الميرينغي، بأكثر من مليون يورو للمستشفيات في ويلز وإسبانيا خلال المرحلة الأولى من الجائحة، هذا بالإضافة لمساعداته في أعمال خيرية أخرى في بلاده.
ويعد هذا التكريم رفيع المستوى، كنوع من التقدير لأولئك الذي قدموا إسهامات كبيرة للمملكة المتحدة، في الوقت الذي ضمت فيه قائمة المكرمين أيضا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، ريو فرديناند، وقائد ليفربول، جيمس ميلنر، ولاعب الكريكيت الإنجليزي معين علي.
وكان بيل، أول بريطاني يحصد "التشامبيونزليغ" 5 مرات، وودع اللاعب البالغ 32 عاما الفريق الملكي الأربعاء، بعد 9 سنوات بقميصه قادما من توتنهام هوتسبر الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو.
ولم يحدد اللاعب وجهته التالية، لكن هدفه الحالي سيكون التركيز على مباراة ملحق "فيفا"، التي سيتوقف عليها تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2022 في قطر، الأحد المقبل في كارديف أمام المنتخب الأوكراني، الذي تغلب بدوره على إسكتلندا (1-3) الأربعاء.
وتوج بيل مع الريال بـ3 ألقاب للدوري الإسباني، وبكأس الملك مرة واحدة، وبـ3 ألقاب لكأس السوبر الإسباني، وتوج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة إلى 3 كؤوس سوبر قارية و4 ألقاب لكأس العالم للأندية.
(روسيا اليوم)
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