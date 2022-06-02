22
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رونالدينيو: محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم
Lebanon 24
02-06-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبر النجم البرازيلي رونالدينيو، عن سعادته بالتواجد في مصر، وزيارته لمنطقة الأهرامات، مؤكدا أن مصر قدمت له الكثير في بداياته بعدما شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم للناشئين.
وزار رونالدينيو منطقة أهرامات الجيزة، وأعرب لاعب الكرة العالمي عن إعجابه الشديد بمنطقة الأهرامات وبعظمة الحضارة المصرية.
Advertisement
وأضاف خلال لقائه عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول يعد أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه تمنى اللعب بجانبه.
وعن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليا قال رونالدينيو:"ميسي ونيمار ومبابي ومحمد صلاح هم الأفضل في العالم حاليا وأرى أن كل الدوريات العالمية بها لاعبون ونجوم كبار للغاية".
وعن ملف تجديد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول علق: "اللاعب يجب أن يكون سعيدا باللعب وليس بالنادي لأنه إذا كان سعيدا فإنه يقدم أفضل ما عنده".
واختتم رونالدينيو تصريحاته موجها نصيحته للشباب قائلا: "يجب أن تؤمن بنفسك حتى تنجح وتحقق أحلامك".
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
Lebanon 24
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
02:32 | 2022-06-02
02/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
01:15 | 2022-06-02
02/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
03:00 | 2022-06-02
02/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري حديث المواقع.. ظهرت بصورة نادرة وأصبحت تشبه والدها كثيراً!
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري حديث المواقع.. ظهرت بصورة نادرة وأصبحت تشبه والدها كثيراً!
03:23 | 2022-06-02
02/06/2022 03:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
00:09 | 2022-06-02
02/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-06-02
غاريث بيل يترأس القائمة الشرفية لملكة إنجلترا ويُمنح رتبة رفيعة
08:00 | 2022-06-02
مفاوضات التجديد بلا نتيجة.. وجهة "مفاجئة" لمحمد صلاح بعد ليفربول
05:00 | 2022-06-02
صحفي أرجنتيني يكشف الوجهة المقبلة لميسي!
02:00 | 2022-06-02
بعد "تعذيب القطة"... حكم نهائي غريب على زوما
00:29 | 2022-06-02
بعد 12 عاماً من الحب الكبير...إنفصال بيكيه وشاكيرا لهذا السبب "ألقاسي"
23:00 | 2022-06-01
غاريث بيل يعلن رحيله عن ريال مدريد
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
02/06/2022 22:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
02/06/2022 22:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
02/06/2022 22:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact