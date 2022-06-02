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رياضة

رونالدينيو: محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم

Lebanon 24
02-06-2022 | 14:00
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عبر النجم البرازيلي رونالدينيو، عن سعادته بالتواجد في مصر، وزيارته لمنطقة الأهرامات، مؤكدا أن مصر قدمت له الكثير في بداياته بعدما شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم للناشئين.

وزار رونالدينيو منطقة أهرامات الجيزة، وأعرب لاعب الكرة العالمي عن إعجابه الشديد بمنطقة الأهرامات وبعظمة الحضارة المصرية.
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وأضاف خلال لقائه عبر برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول يعد أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه تمنى اللعب بجانبه.

وعن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليا قال رونالدينيو:"ميسي ونيمار ومبابي ومحمد صلاح هم الأفضل في العالم حاليا وأرى أن كل الدوريات العالمية بها لاعبون ونجوم كبار للغاية".

وعن ملف تجديد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول علق: "اللاعب يجب أن يكون سعيدا باللعب وليس بالنادي لأنه إذا كان سعيدا فإنه يقدم أفضل ما عنده".

واختتم رونالدينيو تصريحاته موجها نصيحته للشباب قائلا: "يجب أن تؤمن بنفسك حتى تنجح وتحقق أحلامك".
 
(روسيا اليوم)
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