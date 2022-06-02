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رياضة
صلاح يكشف عن أمنيته "المستحيلة"
Lebanon 24
02-06-2022
|
16:00
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كشف محمد صلاح نجم ليفربول، عن أمنيته المستحيلة عقب الخسارة أمام ريال مدريد (1-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" اليوم الخميس: "إن تقديري من قبل الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدا".
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وأضاف هداف "الريدز": "مع ذلك، أنا مستعد للتنازل عن هذه الجوائز مقابل فرصة إعادة المباراة النهائية".
واستدرك الفائز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي 3 مرات: "لكن كرة القدم لا تدار بهذه الطريقة".
وتابع: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة كأس دوري الأبطال إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".
وختم صلاح:"لا أستطيع أن أشكر الجماهير بما يكفي لدعمهم، لقد كان موسما طويلا جدا، ولكن أتمنى بداخلي أن يبدأ الموسم الجديد غدا".
وفاز صلاح بجائزتي أفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا وتصويت الجماهير، بجانب حصوله على جائزتي هداف البريميرليغ وأفضل صانع أهداف.
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