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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا.. رباعية نظيفة لتونس في مرمى غينيا

Lebanon 24
03-06-2022 | 02:00
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استهل المنتخب التونسي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المرتقبة عام 2023 في ساحل العاج، بالفوز برباعية نظيفة على مضيفه منتخب غينيا الإستوائية المنقوص، ضمن منافسات الدولة الأولى من المجموعة العاشرة.
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وافتتح المنتخب التونسي كرنفاله التهديفي بهدف نعيم السليطي في الدقيقة 56، قبل أن يصنع الهدف لزميله سيف الدين الجزيري بعد دقيقة من دخوله بديلاً (77)، وأضاف يوسف المساكني الهدفين الثالث والرابع (80، 85).

وأكمل منتخب غينيا الاستوائية الربع ساعة الأخير من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه جوانيت لوبيز في الدقيقة 71 بالبطاقة الصفراء الثانية.

وكاد علي معلول ينهي المباراة بهدف خامس في الدقيقة 90، بعدما ارتدت له كرة من حارس غينيا، سددها بشكل غريب أعلى المرمى.

وبالتالي، باتت تونس مع ثلاث نقاط على غرار منتخب ليبيا الذي فاز الأربعاء على ضيفته بوتسوانا بهدف نظيف.
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