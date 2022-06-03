باريس سان جرمان وريال مدريد.. "صراع" آخر ودور مهم لمبابي







فقد كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جرمان وريال مدريد دخلا سباقا من أجل ضم لاعب الوسط أوريلين تشواميني، النجم الصاعد في موناكو الفرنسي.

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وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إن مبابي شخصيا يأمل انضمام تشواميني إلى باريس سان جرمان، بناء على اتفاقات مع الإدارة على منحه صلاحيات لاختيار لاعبين جدد ضمن "مشروع" النادي الباريسي الجديد. بعد إسدال الستار على أزمة كيليان مبابي الذي قرر البقاء في باريس سان جرمان رغم مساعي ريال مدريد الحثيثة لضمه، يبدو أن الناديين الفرنسي والإسباني على موعد مع صراع جديد على نجم آخر.فقد كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جرمان وريال مدريد دخلا سباقا من أجل ضم لاعب الوسط أوريلين تشواميني، النجم الصاعد في موناكو الفرنسي.وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية إن مبابي شخصيا يأمل انضمام تشواميني إلى باريس سان جرمان، بناء على اتفاقات مع الإدارة على منحه صلاحيات لاختيار لاعبين جدد ضمن "مشروع" النادي الباريسي الجديد.

ويرى باريس سان جرمان أن من أولوياته تقوية خط الوسط، حيث يعتبر تشواميني (22 عاما) هدفا أساسيا خلال الصيف الجاري، لكن مهمة ضمه لا تبدو سهلة.



وحسب "ماركا"، فإن بطل الدوري الفرنسي مستعد لدفع 100 مليون يورو ثمنا للاعب الشاب، ويعول كثيرا على أسبوعين يقضيهما مبابي مع تشواميني في معسكر منتخب "الديوك" من أجل إقناعه بارتداء قميص باريس سان جرمان، ومزاملة نجوم كبار على غرار ليونيل ميسي ونيمار، بالطبع إلى جانب مبابي.