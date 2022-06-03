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رياضة
من سيمثّل لبنان في البطولة العربية للأندية؟
Lebanon 24
03-06-2022
|
11:00
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علم موقع "كووورة" أن نادي النجمة سيمثل لبنان في النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية.
ومن المتوقع أن تنطلق البطولة العربية في شهر أيلول المقبل بنظام التجمع.
وأشارت مصادر كووورة إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم تواصل مع الاتحاد اللبناني للعبة شفهيا، بشأن ترشيحاته لممثل بلاد الأرز في البطولة العربية المقبلة، ووقع الاختيار على نادي النجمة.
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وأشارت المصادر إلى أن النادي البيروتي قد رحب بالمشاركة.
وانطلقت البطولة العربية للأندية بنظامها الجديد تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال في موسم 2018-2019 وتوج بها النجم الساحلي التونسي على حساب الهلال السعودي.
وفي نسخة 2019-2020 التي أقيمت تحت مسمى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، توج الرجاء المغربي باللقب على حساب اتحاد جدة السعودي، حيث أقيمت المباراة النهائية في آب 2021 بعد تأجيلها طويلا بسبب تفشي وباء كورونا.
(موقع "كووورة")
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