هذا ما فعله برشلونة في ملعبه!

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قرر نادي برشلونة الإسباني، استبدال العشب الحالي في ملعب كامب نو هذا الصيف.وسمح ذلك باستضافة مباريات للهواة، مقابل مبلغ مالي، على أرض الملعب منذ نهاية الموسم الرسمي في 22 ايار المنصرم.وقام المسؤولون عن صيانة العشب في النادي الكتالوني بتحليل العوامل المناخية والزراعية عند اتخاذ هذا القرار.وستستمر أعمال الاستبدال لمدة شهر تقريبا وسيكون العشب الجديد جاهزا لبداية موسم 2022-2023، في منتصف آب القادم.يشار إلى أن النادي قد قام بتغيير العشب العام الماضي.