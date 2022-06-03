22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هذا ما فعله برشلونة في ملعبه!
Lebanon 24
03-06-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر نادي برشلونة الإسباني، استبدال العشب الحالي في ملعب كامب نو هذا الصيف.
وسمح ذلك باستضافة مباريات للهواة، مقابل مبلغ مالي، على أرض الملعب منذ نهاية الموسم الرسمي في 22 ايار المنصرم.
وقام المسؤولون عن صيانة العشب في النادي الكتالوني بتحليل العوامل المناخية والزراعية عند اتخاذ هذا القرار.
Advertisement
وستستمر أعمال الاستبدال لمدة شهر تقريبا وسيكون العشب الجديد جاهزا لبداية موسم 2022-2023، في منتصف آب القادم.
يشار إلى أن النادي قد قام بتغيير العشب العام الماضي.
(موقع ملاعب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
02:00 | 2022-06-03
03/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
03:00 | 2022-06-03
03/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
01:15 | 2022-06-03
03/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
13:58 | 2022-06-03
03/06/2022 01:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
06:14 | 2022-06-03
03/06/2022 06:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-06-03
فرنسا تعتذر لمشجعي ليفربول... ما السبب؟
11:00 | 2022-06-03
من سيمثّل لبنان في البطولة العربية للأندية؟
08:00 | 2022-06-03
إصابة حارس مرمى مصر بكورونا
05:00 | 2022-06-03
باريس سان جرمان وريال مدريد.. "صراع" آخر ودور مهم لمبابي
02:00 | 2022-06-03
تصفيات أمم أفريقيا.. رباعية نظيفة لتونس في مرمى غينيا
01:36 | 2022-06-03
زياد خوري منسقا لأمن الألعاب الأولمبية لعام 2024
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
04/06/2022 01:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
04/06/2022 01:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
04/06/2022 01:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact