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رياضة

إصابة حارس مرمى مصر بكورونا

Lebanon 24
03-06-2022 | 08:00
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والأهلي بفيروس كورونا، وغيابه عن مواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأصدر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بيانا جاء فيه: "خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس".
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المصدر: روسيا اليوم
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