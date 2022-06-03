إصابة حارس مرمى مصر بكورونا

🔴 | إيجابية مسحة كورونا لمحمد الشناوي 🇪🇬 …. ⬇️⬇️



خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.#EFA pic.twitter.com/IncD3FUiZN — EFA.eg (@EFA) June 2, 2022

وأضاف: "أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر مسحتين جديدتين للحارس، وجاءت نتائجها إيجابية أيضا، وتم إخطار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن إيهاب جلال بحالة اللاعب، ولم يشارك الشناوي في التدريبات".



وتقام مباراة مصر وغينيا يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة من التصفيات.



على أن يسافر "الفراعنة" بعد مواجهة غينيا إلى مالاوي استعدادا لملاقاة إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.