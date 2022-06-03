إصابة حارس مرمى مصر بكورونا

🔴 | إيجابية مسحة كورونا لمحمد الشناوي 🇪🇬 …. ⬇️⬇️
خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.#EFA pic.twitter.com/IncD3FUiZN
— EFA.eg (@EFA) June 2, 2022
🔴 | إيجابية مسحة كورونا لمحمد الشناوي 🇪🇬 …. ⬇️⬇️
خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.#EFA pic.twitter.com/IncD3FUiZN