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رياضة
رياضي يصبح أول لاعب سلة ممارس تتجاوز ثروته مليار دولار... من هو؟
Lebanon 24
03-06-2022
|
23:00
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أصبح لاعب كرة السلة المحترف ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس، أول لاعب ممارس في الدوري الأميركي للمحترفين الذي يحقق لقب ملياردير.
ووفقا لمجلة "فوربس"، استحق جيمس اللقب بعدما كسب 121.2 مليون دولار أخرى خلال العام الماضي ليتجاوز صافي ثروته المليار دولار. حصل الأسطورة مايكل جوردان على لقب ملياردير في عام 2014 لكن كان ذلك بعد عقد من تقاعده.
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أنهى جيمس للتو صفقة لمدة عامين بقيمة 85 مليون دولار مع ليكرز، حصل على 387 مليون دولار من الراتب خلال مسيرته الرياضية، وفقًا لما ذكره موقع "سبوتراك"، فيما ذكرت "فوربس" أنه حصل على 900 مليون دولار إضافية منذ دخوله الدوري في عام 2003.
شرع جيمس في عدد من المشاريع التجارية المربحة على مدار 19 عاما من حياته المهنية. في عام 2016، وقع صفقة مدى الحياة مع "نايكي" يُشاع أن قيمتها تزيد على مليار دولار رغم أنه لم يؤكد هذا الرقم أبدا.
كما أن لديه حصة في شركة للإنتاج الفني، قيمتها 300 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، لدى جيمس شراكات ويمتلك أسهما في سلاسل مطاعم وشركات أخرى.
كما تقدر فوربس أنه يمتلك 80 مليون دولار من الممتلكات العقارية، بما في ذلك قصر بمساحة 13000 قدم مربع في بيفرلي هيلز، تبلغ قيمته ما يقرب من 37 مليون دولار.
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