Advertisement

رياضة

رونالدو يفوز بجائزة "لاعب الموسم" في مانشستر يونايتد

Lebanon 24
04-06-2022 | 10:43
A-
A+
Doc-P-959121-637899614643651528.png
Doc-P-959121-637899614643651528.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مانشستر يونايتد، تتويج نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة "السير مات باسبي" للاعب العام في الفريق بعد تألقه في أول موسم له عقب عودته إلى النادي.

وقال مان يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي: "في فترته الأولى مع يونايتد، فاز رونالدو بالجائزة المرموقة ثلاث مرات 2003/2004 و2006/2007 و2007/2008، وبعد عودة رائعة إلى ملعب أولد ترافورد مطلع هذا الموسم، توج مجددا الأيقونة البرتغالية بالجائزة، للمرة الرابعة".
Advertisement
 
وبفوزه بالجائزة اليوم، أصبح رونالدو ثاني لاعب فقط في تاريخ يونايتد الذي يتوج بالجائز 4 مرات بعد الإسباني ديفيد دي خيا.

وسجل رونالدو هذا الموسم 24 هدفا في جميع المسابقات، حيث أكد صاحب الـ37 عاما أنه لا يزال قادرا في التألق في الملاعب لإنجليزية بعد فترات طويلة قضاها في إسبانيا وإيطاليا.
 
وجاءت غالبية أهداف رونالدو في الدوري الإنجليزي بواقع 18 هدفا، وحل في المركز الثالث خلف محمد صلاح وسون هيونغ مين في قائمة أفضل هدافي المسابقة في الموسم المنصرم.

وفضلا عن أهدافه المحلية، أحرز رونالدو 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، مبرهنا مرة أخرى على قدرته على التألق في المسابقة الأهم على مستوى الأندية في أوروبا.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، توج رونالدو بجائزة لاعب الشهر في يونايتد أربع مرات هذا العام، علاوة على ذلك، اختير صاحب القميص رقم 7 "رجلا للمباراة" في عشر مباريات.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-06-04
06:57 | 2022-06-04
02:00 | 2022-06-04
23:17 | 2022-06-03
23:00 | 2022-06-03
16:00 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website