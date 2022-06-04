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رياضة

دوري الأمم الأوروبية.. فاران يغيب عن المباريات الثلاث المقبلة لفرنسا

Lebanon 24
04-06-2022 | 14:00
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يغيب مدافع منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، رافائيل فاران، عن المباريات الثلاث المقبلة لمنتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الدنمارك أمس الجمعة.

وأصدر الاتحاد الفرنسي، اليوم بيانا جاء فيه "خضع مدافع مانشستر يونايتد لفحوص أثبتت عدم أهليته لخوض المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب فرنسا هذا الموسم".
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وأشار البيان إلى أن مدافع ليفربول، إبراهيما كوناتيه سيكون "متواجدا في سبليت (كرواتيا) خلال التدريبات عشية المباراة" المقررة ضد كرواتيا مساء الاثنين.

وعانى فاران من إصابات عدة الموسم الفائت في صفوف مانشستر يونايتد أبرزها عندما غاب لفترة شهرين تقريبا خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
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