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رياضة

نيمار يسخر من ميسي: هل حقق كأس العالم؟

Lebanon 24
04-06-2022 | 23:00
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سخر البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان من احتفالات لاعبي المنتخب الأرجنتيني والذي يضم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تتويج الأخير بكأس فيناليسيما خلال المباراة التي جمعته بنظيره الإيطالي.

وعلّق نيمار عبر تطبيق "انستغرام" على صورة احتفال لاعبي الأرجنتين بالبطولة قائلًا: هل حققوا كأس العالم؟
وتوج منتخب "التانغو" باللقب عقب فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد، يوم الأربعاء، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، أحرزها لاوتارو مارتينيز ودي ماريا وباولو ديبالا.
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ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يعلق خلالها نيمار بسخرية على لقطة تخص ميسي، إذ مازح البرازيلي زميله حينما لم يتردد الوافد الجديد إلى باريس والقادم من برشلونة، في الاستلقاء خلف حائط فريقه لصد ضربة حرة لمانشستر سيتي خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا، وتداولت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، خاصة أنه من غير المعتاد أن يقوم الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات "34 عاما" بهذا الشيء.

وبعد نهاية اللقاء، علق نيمار بطريقة لطيفة وساخرة ونشر صورة لقطة ميسي، وقال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": ماذا تفعل هنا يا ليو؟
وعرف عن الثنائي علاقتهما الوثيقة والتي بدأت منذ انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة، وقضى الثنائي 5 سنوات كزميلين بالملاعب، منها 4 سنوات بألوان برشلونة، وموسم وحيد حتى الآن بفريق العاصمة الفرنسية.
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