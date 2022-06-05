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رياضة

سان جرمان يحضر لـ"مفاجأة كبيرة".. مدرب شهير على الرادار

Lebanon 24
05-06-2022 | 02:00
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قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن باريس سان جرمان الفرنسي يحضّر لـ"مفاجأة كبيرة"، مشيرة إلى أنه وضع على راداره المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو.


وأوضح المصدر أن النادي الباريسي يبحث عن مدرب جديد، بعدما بات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق.
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وكان سان جرمان يستهدف في السابق زين الدين زيدان لخلافة بوكيتينو، لكن الجهود تعثرت، حيث من المتوقع أن يتولى زيدان تدريب المنتخب الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم في قطر.
 
وكشفت "تلغراف" أن إدارة النادي "مهتمة بمورينيو، حيث تعتقد أنه سيعزز فرصها في الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابعت: "يدرك باريس سان جرمان أنه في الحاجة إلى تغيير الثقافة في النادي، ومن المؤكد أن مورينيو سيجلب الكثير في هذا الصدد".
 
لكن في المقابل، لا يعرف ما إذا كان المدرب البرتغالي مهتما بالانتقال إلى الدوري الفرنسي، رغم أنه يدرك أن فرص فوزه بـ"تشامبيونز ليغ" مرتفعة مقارنة مع حظوظه لو قرر الاستمرار في روما.

وفي حال قرر المضي قدما إلى "عاصمة الأنوار"، سيكون مورينيو أيضا أمام فرصة ذهبية للفوز بلقب دوري أوروبي آخر، بعد أن أحرزه في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

ويدرب مورينيو، البالغ من العمر 59 عاما، روما الإيطالي، وفاز معه قبل أيام بلقب الدوري الأوروبي. وينتهي عقده معه بعد عامين.
المصدر: سكاي نيوز
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