سان جرمان يحضر لـ"مفاجأة كبيرة".. مدرب شهير على الرادار







وأوضح المصدر أن النادي الباريسي يبحث عن مدرب جديد، بعدما بات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق.

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وكان سان جرمان يستهدف في السابق زين الدين زيدان لخلافة بوكيتينو، لكن الجهود تعثرت، حيث من المتوقع أن يتولى زيدان تدريب المنتخب الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم في قطر. قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن باريس سان جرمان الفرنسي يحضّر لـ"مفاجأة كبيرة"، مشيرة إلى أنه وضع على راداره المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو.وأوضح المصدر أن النادي الباريسي يبحث عن مدرب جديد، بعدما بات الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق.وكان سان جرمان يستهدف في السابق زين الدين زيدان لخلافة بوكيتينو، لكن الجهود تعثرت، حيث من المتوقع أن يتولى زيدان تدريب المنتخب الفرنسي بعد نهائيات كأس العالم في قطر.

وكشفت "تلغراف" أن إدارة النادي "مهتمة بمورينيو، حيث تعتقد أنه سيعزز فرصها في الفوز بدوري أبطال أوروبا".



وتابعت: "يدرك باريس سان جرمان أنه في الحاجة إلى تغيير الثقافة في النادي، ومن المؤكد أن مورينيو سيجلب الكثير في هذا الصدد".