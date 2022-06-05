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رياضة

كريم بنزيما يمهد الطريق لإغلاق "القضية الجنسية"

Lebanon 24
05-06-2022 | 05:00
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أسقط مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي، كريم بنزيما، استئنافه ضد إدانته بالتواطؤ في ابتزاز جنسي، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية، السبت، مما يمهد الطريق أمام إسدال الستار على هذه القضية التي هزت كرة القدم الفرنسية.
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وكانت محكمة فرساي قضت بسجن بنزيمة لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 75 ألف يورو (80 ألف دولار) في محاكمة العام الماضي، وأدانته بالتورط في محاولة ابتزاز زميله في فرنسا ماتيو فالبوينا عام 2015.

كما أمرت المحكمة بنزيما بدفع تعويضا بقيمة 80 ألف يورو لفالبوينا.

وعطلت الفضيحة الأولى مسيرة بنزيمة الدولية لأكثر من 5 سنوات، بالرغم من أنه عاد منذ ذلك الحين للعب مع فرنسا، ولم تمنعه الإدانة من الخروج من الملاعب.

ونال بنزيما لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الأسبوع الماضي، وأحرز هدف فرنسا الوحيد في المباراة التي خسر فيها منتخبه 2-1 أمام الدنمارك مساء الجمعة.
 
وقال محامي بنزيما، هيو فيجييه لصحيفة "ليكي" الفرنسية إن اللاعب قرر التخلي عن استئنافه، لكنه يواصل نفي ارتكاب أي مخالفة، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة نظر الاستئناف في 30 يونيو الجاري. 

وبعد تلقي التهم الأولية في نوفمبر 2015، تم استبعاد بنزيمة من المنتخب الفرنسي من قبل المدرب ديدييه ديشان، تم استدعاء بنزيما للعودة للعب في بطولة أوروبا 2020 المؤجلة ولعب بانتظام منذ ذلك الحين.

ولم يلعب فالبوينا لمنتخب فرنسا منذ تفجر الفضيحة.
المصدر: سكاي نيوز
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