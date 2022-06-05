وفاة أحد أبطال كأس آسيا 2007 متأثرا بجراحه بعد تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح (صورة)

توفي لاعب المنتخب العراقي السابق حيدر عبد الرزاق متأثرا بجراحه بعد اعتداء تعرض له قبل أيام.



وتعرض عبد الرزاق وهو المدافع السابق للمنتخب العراقي، قبل أيام لاعتداء بالضرب المبرح على يد مجهولين في بغداد، وعلى إثر ذلك فارق الحياة الليلة الماضية.

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