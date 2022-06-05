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رياضة

ساديو ماني يفاجئ ليفربول بتصريحات جديدة.. "كنت أمزح"

Lebanon 24
05-06-2022 | 14:00
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تراجع النجم السنغالي ساديو ماني، عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل بين جماهير ليفربول، مؤكدا أنه كان "يمزح".

وقبل أيام في مؤتمر صحفي لمنتخب السنغال، طرح على ماني رغبة "الجمهور السنغالي" منه بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي والانتقال لناد آخر، فجاء رده مفاجئا.
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وبعد سؤال حول مستقبله الكروي، قال ساديو ماني: " 60 إلى 70 بالمئة من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. سأفعل ما يريدون (الرحيل عن ليفربول). سنرى قريبا".

وأاثرت تصريحاته جدلا كبيرا بين جماهير ليفربول، واعتبروها الأشارة الأوضح عن رحيل ماني عن "الريدز"، خاصة مع انتشار الأخبار التي تشير لرغبة اللاعب بالانتقال.

ولكن ماني تراجع عن تصريحاته الأخيرة، مساء السبت، بعد الأخبار الكثيرة التي ظهرت حول "رغبته بالرحيل تلبية لمطالب السنغاليين".

وقال ماني: "تحدثت يوم أمس مازحا وبشيء من الفكاهة وانتشر الخبر في كل مكان".

وأضاف: "ليفربول هو فريق أحترمه كثيرا، الجماهير احتضنتني منذ اليوم الأول. أما بالنسبة لمستقبلي مع الفريق فسنرى لاحقا ماذا سيحصل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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