الأرجنتيني تيفيز يعلن اعتزاله كرة القدم

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أعلن المهاجم الأرجنتيني الدولي السابق كارلوس تيفيز، الذي بقي من دون ناد منذ العام الماضي، اعتزاله كرة القدم.وقال اللاعب البالغ 38 عاما لتلفزيون "أمريكا" في الأرجنتين "سأعتزل، تأكد الأمر". وأضاف "كلاعب أعطيت كل شيء من قلبي وهذا يجعلني في سلام مع نفسي".ولعب تيفيز 76 مباراة مع الأرجنتين، وشارك في نسختين من المونديال، وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت الميدالية الذهبية في أولمبياد 2004 في أثينا.وعلى مستوى الأندية، بدأ تيفيز مسيرته الكروية كما أنهاها مع بوكا جونيورز، وفاز بكأس ليبرتادوريس في العام 2003.ما بين تلك الأعوام، حقق الأرجنتيني نجاحا هائلا بين إيطاليا وإنجلترا حيث برز اسمه بعملية انتقال جدلية.