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رياضة

تقرير يكشف "ما يحدث مع صلاح".. عملاق أوروبا دخل على الخط

Lebanon 24
05-06-2022 | 23:00
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رغم الضبابية التي لا تزال تحيط بمستقبل نجم الكرة المصري محمد صلاح، مع فريقه الإنكليزي ليفربول، فإن تقريرا لصحيفة "ميرور" البريطانية، كشف أن نادي برشلونة الإسباني "دخل على الخط"، وعرض على اللاعب الانتقال إليه الصيف المقبل.
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وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم المقبل (صيف 2023)، ويحق له في كانون الثاني أن ينضم لأي ناد في حال لم يتوصل لاتفاق مع ناديه الإنكليزي.

وأوضحت صحيفة "ميرور" أن برشلونة أبلغ صلاح أنه "يمكن ضمه لكن في الصيف المقبل، كصفقة مجانية بعد انتهاء تعاقده"، لافتة إى أن صلاح "وعد بدوره الفريق الكتالوني".
وبعد أن تسلح برشلونة بصفقة حقوق تسمية ملعبه لصالح شركة "سبوتيفاي" مقابل ما يقرب من 235 مليون جنيه إسترليني، يسعى العملاق الإسباني لتجديد فريقه، استعدادا لخوض التحديات والفوز بالجوائز الرئيسية في الداخل والخارج.

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أنه "يُعتقد أن مفاوضات صلاح مع برشلونة كانت السبب الرئيسي وراء المماطلة للوصول لاتفاق على صفقة جديدة مع ليفربول".
وأوضح التقرير أن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، يعتقد أنه سينجح في التعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، وصانع ألعاب وولفرهامبتون، روبن نيفيز، قبل انطلاق الموسم المقبل.
وأضاف أن "هناك رأيين في ليفربول فيما يتعلق بالاحتفاظ بصلاح أم لا"، مشيرا إلى أن عدم تجديد عقد النجم المصري قبل انطلاق الموسم المقبل، سيجعل الفريق الإنجليزي منفتحا على العروض المقدمة له من أجل تحقيق استفادة مادية، وهو السيناريو الأصعب للمدير الفني يورغن كلوب.
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