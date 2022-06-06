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رياضة

رونالدو يقود البرتغال لفوز كبير على سويسرا

Lebanon 24
06-06-2022 | 05:00
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أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليقود البرتغال للفوز 4-صفر على سويسرا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في لشبونة.
وهز وليام كارفاليو وجواو كانسيلو الشباك أيضا كما أهدر أصحاب الأرض عددا كبيرا من الفرص لزيادة عدد الأهداف، ليتعرض الفريق الزائر لأكبر خسارة منذ الهزيمة أمام ألمانيا بالنتيجة ذاتها في 2008.
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ولدى البرتغال أربع نقاط من أول جولتين في المجموعة الأولى، وتتقدم بفارق الأهداف على جمهورية التشيك صاحبة المركز الثاني. ولا تملك سويسرا أي نقطة بعد الخسارة مرتين، ولم تحقق بذلك أي فوز في آخر أربع مباريات ومنذ ضمان التأهل لكأس العالم.

وافتتح كارفاليو التسجيل عندما تابع ركلة حرة نفذها رونالدو الذي أضاف ثنائية سريعة ليرفع رصيده إلى 117 هدفا ويعزز رقمه القياسي في صدارة الهدافين في المباريات الدولية.

وكان بوسع رونالدو تسجيل الهدف الثالث لكنه أهدر فرصتين قبل الاستراحة، الأولى من مدى قريب وبشكل لا يصدق، لكن كانسيلو اختتم الأهداف للبرتغال في الشوط الثاني.

وتلعب البرتغال مع جمهورية التشيك يوم الخميس المقبل بينما تلعب سويسرا مع إسبانيا في الليلة ذاتها.
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