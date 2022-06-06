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رياضة

صلاح يصدم ليفربول.. ويتفق مع برشلونة على الانضمام مجانا

Lebanon 24
06-06-2022 | 08:00
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انشغلت الأوسط الرياضية خلال الساعات الماضية بتقارير صحافية ذكرت أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول وعد إدارة نادي برشلونة بالانتقال للفريق الإسباني مجاناً، وذلك عقب نهاية عقده مع فريقه الحالي في حزيران 2023.
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في التفاصيل، أفادت المعلومات بأن إدارة برشلونة أخبرت صلاح أن بإمكانه الانضمام إليهم بعد نهاية عقده الحالي مع ليفربول، وأن إدارة النادي تتسلح بحوالي 235 مليون يورو جرّاء صفقة تسمية ملعب "كامب نو" باسم الراعي الجديد "سبوتيفاي"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وعد برشلونة
وأضافت مصادر الصحيفة، أن صلاح وعد الإدارة بأن تكون برشلونة وجهته المقبلة، وأن مفاوضات النادي الإسباني هي السبب الذي أوقف مفاوضات المصري مع إدارة "الريدز" على التجديد.

جاء ذلك بعدما أعلن صلاح في المؤتمر الصحافي قبل نهائي الأبطال أمام ريال مدريد، أنه لا يريد أن يكون أنانيا بالتحدث عن عقده،قائلاً: "قلت ذلك سابقاً وأقوله الآن، أنا أركز على الفريق خصوصاً في هذا الأسبوع المهم الذي ينتظرنا خلاله نهائي دوري أبطال أوروبا.. لا أريد التحدث عن العقد وتمديده الآن، أمامنا وقت طويل، بالتأكيد سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، وسنرى ما يحدث بعد ذلك".
انتصارات كثيرة
يذكر أن صلاح كان انتقل إلى ليفربول في صيف 2017، وفاز معه ببطولة الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

كما توّج صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي وأكثر من مرر تمريرات حاسمة خلال الموسم، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري بتصويت الجماهير والنقاد.
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