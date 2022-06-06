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رياضة

بيكيه يتلقى ضربة مزدوجة

Lebanon 24
06-06-2022 | 14:00
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يحاول نادي برشلونة، إقناع مدافعه جيرارد بيكيه بالاعتزال في نهاية الموسم المقبل، لتوفير المال بعد انفصاله المفاجئ عن المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن برشلونة يسعى لإقناع بيكيه بالاعتزال عقب نهاية الموسم المقبل، رغم امتداد عقده حتى صيف 2024.
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وأوضحت الصحيفة، أن بيكيه يعتبر من أعلى اللاعبين أجرا في برشلونة، وفي حال اعتزاله عقب نهاية الموسم المقبل، سيوفر للنادي الملايين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيكيه أجل الحصول على راتبه عدة مرات لتخفيف العبء المالي على النادي، ومع ذلك، فإن برشلونة لا يزال في حاجة لتوفير أكبر في النفقات.

ويأتي ذلك بعد انتهاء علاقة بيكيه التي استمرت 11 عاما مع شاكيرا نجمة البوب التي أعلنت خبر انفصالهما.

ويلعب بيكيه البالغ 35 عاما في صفوف برشلونة، منذ عام 2008، بعدما عاد من مانشستر يونايتد، ولا يزال عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق، وشارك في 39 مباراة خلال الموسم المنقضي بمختلف البطولات.
المصدر: روسيا اليوم
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