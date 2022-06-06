26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رافاييل نادال.. أرقام قياسية من ذهب في كرة المضرب
Lebanon 24
06-06-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق النجم الإسباني رافاييل نادال البطولة رقم 14 في رولان غاروس، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ليسطر بذلك فصلا جديدا في مسيرته الأسطورية.
وحصد نادال لقب البطولة بعدما فاز في المباراة النهائية على النرويجي كاسبر رود، بواقع ثلاثة مجموعات دون رد: 6-3، و6-3، و6-0.
Advertisement
ومع هذا الإنجاز، رفع نادال عدد ألقاب بطولات غراند سلام لكرة المضرب (البطولات الكبرى)، التي تنتمي إليها رولان غاروس، إلى 22.
ويعني هذا الرقم أن نادال تفوق على الصربي نوفاك جوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر في سباق الغراند سلام أو البطولات الأربع الكبرى، إذ حصد كل منهما 20 لقبا فقط.
وتساوى نادال مع اللاعبة الألمانية المعتزلة شتيفي غراف في عدد ألقاب البطولات الكبرى (22 لقبا) ويتأخر بفارق لقب عن نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز، وبفارق لقبين عن نجمة التنس الأسترالية المعتزلة مارغريت كورت.
وهذه أول مرة يحصد فيها النجم الإسباني بطولتي أستراليا المفتوحة للتنس ورولان غاروس في الموسم نفسه.
ويتساوى نادال حاليا مع مواطنه كارلوس ألكاراز، في حصد الألقاب خلال عام 2022، إذ حصد كل منهما 4 ألقاب حتى الآن.
يشار إلى أن الثلاثة الكبارة في عالم التنس، أي نادال وفيدرر وجوكوفيتش، هيمنوا على بطولات التنس خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ونادرا ما كانت تفلت منهما بطولة من البطولات الأربع الكبرى، وحتى بطولات الماسترز.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
Lebanon 24
بين حريق وانفجار.. هذا ما شهدته قصقص اليوم (فيديو)
05:39 | 2022-06-06
06/06/2022 05:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن شراء الدولار.. إليكم هذا الخبر
14:47 | 2022-06-05
05/06/2022 02:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تريد "سجل عدلي": إقرأ الخبر
Lebanon 24
تريد "سجل عدلي": إقرأ الخبر
02:15 | 2022-06-06
06/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة نوال الزغبي بالأصفر "الصارخ".. و"التاتو" على يدها حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
ابنة نوال الزغبي بالأصفر "الصارخ".. و"التاتو" على يدها حديث الجمهور (فيديو)
03:48 | 2022-06-06
06/06/2022 03:48:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فواتير المولدات تكسر أرقاماً هائلة بالليرة والدولار.. هكذا جاءت
Lebanon 24
فواتير المولدات تكسر أرقاماً هائلة بالليرة والدولار.. هكذا جاءت
12:49 | 2022-06-05
05/06/2022 12:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-06-06
صلاح يصدم ليفربول.. ويتفق مع برشلونة على الانضمام مجانا
05:00 | 2022-06-06
رونالدو يقود البرتغال لفوز كبير على سويسرا
02:00 | 2022-06-06
خماسية تاريخية لـ"ميسي" مع الأرجنتين أمام إستونيا
23:00 | 2022-06-05
تقرير يكشف "ما يحدث مع صلاح".. عملاق أوروبا دخل على الخط
16:00 | 2022-06-05
الأرجنتيني تيفيز يعلن اعتزاله كرة القدم
14:00 | 2022-06-05
ساديو ماني يفاجئ ليفربول بتصريحات جديدة.. "كنت أمزح"
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
06/06/2022 19:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
06/06/2022 19:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
06/06/2022 19:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact