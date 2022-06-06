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رياضة

رافاييل نادال.. أرقام قياسية من ذهب في كرة المضرب

Lebanon 24
06-06-2022 | 11:00
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حقق النجم الإسباني رافاييل نادال البطولة رقم 14 في رولان غاروس، بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ليسطر بذلك فصلا جديدا في مسيرته الأسطورية.

وحصد نادال لقب البطولة بعدما فاز في المباراة النهائية على النرويجي كاسبر رود، بواقع ثلاثة مجموعات دون رد: 6-3، و6-3، و6-0.
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ومع هذا الإنجاز، رفع نادال عدد ألقاب بطولات غراند سلام لكرة المضرب (البطولات الكبرى)، التي تنتمي إليها رولان غاروس، إلى 22.

 ويعني هذا الرقم أن نادال تفوق على الصربي نوفاك جوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر في سباق الغراند سلام أو البطولات الأربع الكبرى، إذ حصد كل منهما 20 لقبا فقط.

وتساوى نادال مع اللاعبة الألمانية المعتزلة شتيفي غراف في عدد ألقاب البطولات الكبرى (22 لقبا) ويتأخر بفارق لقب عن نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز، وبفارق لقبين عن نجمة التنس الأسترالية المعتزلة مارغريت كورت.

وهذه أول مرة يحصد فيها النجم الإسباني بطولتي أستراليا المفتوحة للتنس ورولان غاروس في الموسم نفسه.

ويتساوى نادال حاليا مع مواطنه كارلوس ألكاراز، في حصد الألقاب خلال عام 2022، إذ حصد كل منهما 4 ألقاب حتى الآن.

يشار إلى أن الثلاثة الكبارة في عالم التنس، أي نادال وفيدرر وجوكوفيتش، هيمنوا على بطولات التنس خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ونادرا ما كانت تفلت منهما بطولة من البطولات الأربع الكبرى، وحتى بطولات الماسترز.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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