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رياضة
"ديلي ميل": ماني سيسكن في منزل زميله بميونخ
Lebanon 24
06-06-2022
|
16:00
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أفاد تقرير صحفي بريطاني بأن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، قد حدد المنزل الذي سيسكنه عندما ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد تحدث ماني مع زميله في "الريدز" الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ السابق، بشأن الإقامة في منزل الأخير بميونخ عندما ينتقل إلى صفوف العملاق البافاري.
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ولعب ألكانتارا لمدة 7 سنوات مع بايرن ميونخ، وتوج بلقب بطل الدوري الألماني "البوندسليغا" 7 مرات، إضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال ماني قبل عدة أيام، أثناء مؤتمر صحفي مع منتخب السنغال: "من 60 إلى 70% من الجمهور السنغالي يريدون أن أغادر ليفربول.. سأفعل ما يريدون".
لكنه السنغالي عاد ليخفف من تصريحه قائلا: "حديثي كان مزاحا، مع القليل من الدعابة، لكنه انتشر في كل مكان... أحترم نادي ليفربول كثيرا، لقد دعمني جمهور الريدز منذ اليوم الأول.. وبشأن مستقبلي، سنرى ما سيحدث".
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