Advertisement

رياضة

"ديلي ميل": ماني سيسكن في منزل زميله بميونخ

Lebanon 24
06-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-959633-637901370559502764.jpg
Doc-P-959633-637901370559502764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد تقرير صحفي بريطاني بأن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، قد حدد المنزل الذي سيسكنه عندما ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فقد تحدث ماني مع زميله في "الريدز" الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ السابق، بشأن الإقامة في منزل الأخير بميونخ عندما ينتقل إلى صفوف العملاق البافاري.
Advertisement
ولعب ألكانتارا لمدة 7 سنوات مع بايرن ميونخ، وتوج بلقب بطل الدوري الألماني "البوندسليغا" 7 مرات، إضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال ماني قبل عدة أيام، أثناء مؤتمر صحفي مع منتخب السنغال: "من 60 إلى 70% من الجمهور السنغالي يريدون أن أغادر ليفربول.. سأفعل ما يريدون".
لكنه السنغالي عاد ليخفف من تصريحه قائلا: "حديثي كان مزاحا، مع القليل من الدعابة، لكنه انتشر في كل مكان... أحترم نادي ليفربول كثيرا، لقد دعمني جمهور الريدز منذ اليوم الأول.. وبشأن مستقبلي، سنرى ما سيحدث".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-06-06
16:50 | 2022-06-06
14:00 | 2022-06-06
11:00 | 2022-06-06
08:00 | 2022-06-06
05:00 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website