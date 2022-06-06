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رياضة

التونسية أنس جابر تحقق أعلى تصنيف في مسيرتها

Lebanon 24
06-06-2022 | 23:00
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حققت التونسية أنس جابر أعلى مرتبة في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" لكرة المضرب، بعد تقدمها، الاثنين، إلى المركز الرابع رغم مشاركة مخيبة هذا العام في بطولة رولان غاروس. 
وتقدّم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشر الأوليات في العالم العام الماضي، هذا العام مستويات مميزة. فبعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في روما، وكلاهما ضمن دورات الألف، كانت جابر مرشحة للمنافسة بقوة على الكأس في باريس مع استمرار سعيها للقب أول في البطولات الكبرى.
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وبالرغم من خروجها بشكل مفاجئ من الدور الأول على يد البولندية ماغدا لينيت بخسارتها بثلاث مجموعات، إلا أنها تمكنت من التقدم مركزين نتيجة خروج العديد من المصنفات الأوليات من أدوار مبكرة.
وكانت جابر حققت أعلى مرتبة للاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" للتنس، في منتصف الشهر الماضي، بعد ارتقائها إلى المركز السادس.
 
(الحرة)
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