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رياضة

مباراة نارية.. "الرياضي" يفوز على "بيروت فيرست كلوب" بكرة السلة

Lebanon 24
06-06-2022 | 16:50
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تقدم الرياضي بيروت حامل اللقب مضيفه بيروت فيرست كلوب 3 -  2 من سبع مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بفوزه عليه بفارق ثلاث نقاط 68 - 65 مساء اليوم في مجمع الشياح الرياضي البلدي في خامسة مباريات الدور النهائي.
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وخلافا لكل مباريات هذه السلسلة، تقدم الرياضي منذ بداية المباراة، وجهد بيروت للحاق به.

وسبق الرياضي اسقاط منافسه في ملعبه في افتتاح سلسلة النهائي، ثم تقدم 2 - 0، قبل ان ينتفض بيروت ويعادل السلسلة 2 - 2.
ويلتقي الفريقان مساء الاربعاء في قاعة صائب سلام بالمنارة، وفوز الرياضي يجعله يحتفظ باللقب.

 
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