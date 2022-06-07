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رياضة

نجم أرسنال يعتنق الاسلام من أجل زوجته... وهذه قصّته!

Lebanon 24
07-06-2022 | 05:00
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كشف الدولي الغاني توماس بارتي، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، عن سبب اعتناقه الديانة الإسلامية، مؤكداً أن زواجه من شابة مغربية تُدعى سارة بيلا دفعه لهذا القرار المصيري في حياته.

وكان أحد الحسابات المتخصصة بأخبار الرياضيين قد نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لبارتي، مؤكداً اعتناقه للديانة الإسلامية، قبل أن يقوم اللاعب نفسه بالإعلان عن هذه الخطوة.
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وأوضح بارتي في تصريحات نقلها موقع ghanaweb الغاني، أنه اعتنق الدين الإسلامي من أجل زوجته التي يحبها كثيراً.

وشدد لاعب وسط أرسنال الحالي، وأتلتيكو مدريد السابق، أنه مستعد لفعل أي شيء من أجل إسعاد زوجته المغربية سارة بيلا، ذات الـ28 عاماً.

وقال بارتي: "أنا مسلم، لدي فتاة أحبها، وأعلم أن بعض أصدقائي سيتركوني لكن لا توجد مشكلة، لقد نشأت مع المسلمين، أنا متزوج بالفعل واسمي الآن هو يعقوب".
 
وحسب تقارير عديدة فإن يعقوب (توماس بارتي) قد تزوج من بيلا، التي تعمل في مجال الأزياء، في أواخر شهر أيار 2022.

وعلى إثر ذلك، قامت السيدة المغربية بمشاركة بعض اللقطات الرومانسية لهما، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Tik Tok.
 
 
 
في آذار 2022، نشر حساب "مسلم أتلتس" المتخصص في أخبار الرياضيين، صورة ظهر فيها بارتي مبتسماً وهو ممسك القرآن الكريم إلى جانب شيخ مسلم، وعلق عليها: "توماس بارتي يعتنق الإسلام، بارك الله يا أخي".
كما ذكر موقع ميدل إيست مونيتور middleeastmonitor، أن بارتي أشهر إسلامه في أحد المساجد، وظهر برفقة الشيخ محمد الأزهري، وهو إمام وخطيب وباحث في علوم الشريعة الإسلامية، ويقيم في بريطانيا.

وانضم بارتي البالغ من العمر 28 عاماً إلى أرسنال يوم 5 تشرين الأول 2020، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.
 
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