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رياضة

لاعب المنتخب العراقي قُتل على يد موظف كان يعمل لديه... رحيله أحدث أحزن جمهوره

Lebanon 24
07-06-2022 | 08:00
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كشفت وسائل إعلام عراقية تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل لاعب المنتخب العراقي الأسبق حيدر عبد الرزاق.

تُوفي عبد الرزاق متأثراً بإصابته التي تعرض لها عقب الاعتداء عليه من مجهولين قبل ثلاثة أيام.
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ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسامة عدنان، محامي اللاعب الراحل، قوله إن حيدر كان يملك ملعباً خماسياً، وكلَّف أحد الأشخاص بإدارته.

وتسبب هذا الشخص في افتعال مشاكل كثيرة مع أهالي المنطقة، الموجود بها الملعب، ليتدخل حيدر عبد الرزاق ويحتوي المشكلة، قبل أن يبلغ العامل بترك وظيفته.
 
وعلى إثر ذلك، أقدم هذا العامل مع مجموعة من إخوته على الاعتداء، بطريقة عنيفة، على اللاعب الدولي الأسبق، ما تسبب له بجراح صعبة للغاية، وفق رواية المحامي.

وكشفت الفحوص الطبية التي خضع لها الراحل في مستشفى الجملة العصبية، تعرضه لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، مكث على إثرهما في العناية المركزة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته فجر الأحد.

في هذه الأثناء نعى الاتحاد العراقي لكرة القدم لاعبه الدولي الأسبق، وأعلن الحداد على روح عبد الرزاق ولمدة يومين، تبدأ يوم الاثنين 6 حزيران 2022.
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