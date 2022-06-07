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رياضة

نجم قديم يعرض خدماته على برشلونة... من هو؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 11:00
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تلقى نادي برشلونة، عرضا مغريا ثانيا في غضون أيام، بشأن ضم أحد نجومه السابقين ضمن الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن برشلونة يرغب في تعزيز مركز الجناح خاصة مع اقتراب رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي بنهاية عقده، وعدم الاقتناع بمستوى الإسباني أداما تراوري المنتظر عودته إلى وولفرهامبتون، بعد انتهاء إعارته.
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وكشفت الصحيفة، أنه بعد الأنباء التي ترددت عن رغبة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي رحل عن سان جيرمان، في اللعب لبرشلونة، فإن التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان الحالي، والفريق الكتالوني السابق، عرض خدماته على مسؤولي البارسا، من أجل العودة إلى كامب نو.

سانشيز صاحب الـ33 عاما سبق له اللعب 3 مواسم بقميص برشلونة، وذلك خلال الفترة بين عامي 2011 و2014.

وكان النجم التشيلي المخضرم خاض 141 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 46 هدفا، وحقق 6 ألقاب.

وأشارت الصحيفة الكتالونية لصعوبة عودة سانشيز إلى برشلونة، في ظل معاناة النادي من أزمة مالية خانقة، فضلا عن تفضيل تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، الاعتماد على لاعبين أصغر سنا.

ويمتلك دي ماريا عرضا جادا من قبل يوفنتوس لضمه هذا الصيف، بينما يتحدث سانشيز مع مونشي، المدير الرياضي في إشبيلية، الذي يعتبر المهاجم التشيلي مكسبا كبيرا حال انضمامه للفريق الأندلسي.

(روسيا اليوم)
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