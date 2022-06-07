Advertisement

رياضة

ليفاندوفسكي: أريد الرحيل

Lebanon 24
07-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-959905-637902102182331430.jpg
Doc-P-959905-637902102182331430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد روبرت ليفاندوفسكي أن "شيئا ما مات" بداخله في بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إذ يواصل المهاجم البولندي الضغط من أجل الرحيل عن الفريق البافاري والانتقال المتوقع إلى برشلونة الإسباني.

وكرر البولندي الدولي ليفاندوفسكي، الذي يتبقى عام على نهاية عقده مع بايرن ميونخ بطل ألمانيا، إبداء رغبته في الرحيل هذا الصيف.
Advertisement

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي من جانب اللاعب، يبدو أن ليفاندوفسكي عاقد العزم على الانضمام إلى برشلونة في الخطوة المقبلة بمسيرته الحافلة لكن الصفقة المحتملة تواجه عدة عقبات منها إمكانية رفض بايرن ميونخ لبيع اللاعب وكذلك قدرة برشلونة على تحمل قيمة الصفقة. ومع ذلك، يواصل ليفاندوفسكي التأكيد على أنه لن يستمر ضمن صفوف الفريق البافاري في الموسم المقبل، حيث قال إنه يرغب في المضي قدما لاكتشاف تحديات جديدة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لموقع "أونيت" سبورت البولندي: شيء ما مات بداخلي. أرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ للبحث عن مشاعر جديدة في حياتي.

وأضاف : أرغب فقط في الرحيل عن بايرن. الولاء والاحترام أكثر أهمية من العمل، وأفضل طريق هو إيجاد حل للطرفين.

ورغم ارتباط اسم ليفاندوفسكي بعدد من الأندية، ذكرت تقارير أن برشلونة سيكون الوجهة المقبلة الوحيدة لليفاندوفسكي في حال رحيله عن بايرن.

وأكد ليفاندوفسكي (33 عاماً) هذا بشكل غير مباشر قائلا :"قائمة الأندية المهتمة بي ليست طويلة للغاية، هناك الكثير من الحديث عن ناد بعينه. لا أفكر في عروض أخرى.

ويتوقع أن مستقبل ليفاندوفسكي، الذي يقضي فترة مزدحمة منذ نهاية الموسم حيث يشارك مع المنتخب البولندي كما حضر فعاليات رياضية أخرى مثل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" لن يُحسم قبل نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وتوج ليفاندوفسكي في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعد أن توج به أول مرة خلال موسم 2020 - 2021 الذي حطم فيه الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر لأكبر عدد من الأهداف في البوندسليغا خلال موسم واحد.
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-07
11:00 | 2022-06-07
08:00 | 2022-06-07
05:00 | 2022-06-07
02:00 | 2022-06-07
23:00 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website