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رياضة

رسميا.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023)

Lebanon 24
07-06-2022 | 23:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، للموسم (2022-2023).
وسينطلق الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، بالدور التمهيدي يوم 21 حزيران الجاري، على أن يبدأ دور المجموعات في أيلول المقبل وينتهي في تشرين الثاني 2022، قبل بدء فترة التوقف لخوض منافسات نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".
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وفي ما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023):

دور المجموعات:

الجولة الأولى: 6 و7 أيلول 2022

الجولة الثانية: 13 و14 أيلول 2022

الجولة الثالثة: 4 و5 تشرين الأول 2022

الجولة الرابعة: 11 و12 تشرين الأول 2022

الجولة الخامسة: 25 و26 تشرين الأول 2022

الجولة السادسة: 1 و2 تشرين الثاني 2022

دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا:

تلعب مباريات هذا الدور، أيام: 14 و15 و21 و22 شباط 2023، وتستكمل أيام 7 و8 و14 و15 آذار 2023.

الدور ربع النهائي لدوري الأبطال:

تقام مباريات هذ الدور، أيام: 11 و12 و18 و19 نيسان 2023.

الدور قبل النهائي:

تقام مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أيام: 9 و10 و16 و17 أيار 2023.

نهائي دوري أبطال أوروبا:

ستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023)، يوم الأربعاء 10 حزيران 2023، بمدينة إسطنبول التركية.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني توج بلقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال 2022، على حساب ليفربول الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في النهائي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، ليضيف الفريق الملكي اللقب الرابع عشر إلى سجله القياسي.
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