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رياضة

من هو أغلى لاعب في العالم؟

Lebanon 24
08-06-2022 | 05:00
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تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قائمة أغلى 100 لاعب في العالم، بحسب تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا CIES فيما احتل المصري محمد صلاح مركزاً متأخراً، ولم يظهر اسم الجزائري رياض محرز.
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وجاء مبابي، الذي رفض عرضاً من ريال مدريد ومدد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية لثلاث سنوات الشهر الماضي، في صدارة القائمة بقيمة تقديرية تبلغ 205.6 مليون يورو (219.5 مليون دولار).

وحل البرازيلي فينيسيوس جونيور، صاحب هدف فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في المركز الثاني بقيمة 185.3 مليون يورو، ثم الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند المُنتقل مؤخراً من بروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة تبلغ 152.6 مليون يورو.

وكان البرازيلي نيمار، زميل مبابي في باريس سان جيرمان، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، بعدما دفع بطل فرنسا 222 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي من برشلونة في 2017، لكنه لم يظهر في تلك القائمة.

واكتملت قائمة أول خمسة لاعبين في تقرير المركز الدولي بوجود بيدري لاعب برشلونة (135.1 مليون يورو) ثم الإنجليزي جود بلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند (133.7 مليون يورو).


معايير تحديد القيمة السوقية للاعبين
يستخدم المركز الدولي للدراسات الرياضية مجموعة من المؤشرات، مثل العمر والأداء وتطور المستوى وفترة التعاقد، لتحديد القيمة التقديرية للاعبين.

ونتيجة لذلك حل مبابي أولاً، بفعل مستوياته المبهرة مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا من ناحية، ومن ناحية أخرى لصغر سنه وتجديد عقده للتو مع سان جيرمان لثلاث سنوات قادمة.

وبدا أن مؤشر العمر حاسماً في الاختيارات، إذ لم يتجاوز سن الـ30 في قائمة أغلى 100 لاعب سوى 4 لاعبين، هم إلى جانب صلاح كل من البلجيكيين كيفن دي بروين وتيبو كورتوا والبرازيلي كارلوس كاسيميرو.

كما أن 76 لاعباً من الـ100 تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وأصغرهم على الإطلاق هو لاعب وسط برشلونة الواعد غافي (17 عاماً).

ورغم أن المصري محمد صلاح تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم فإنه جاء في المركز الـ81 في القائمة بقيمة 55 مليون يورو، وربما يعود السبب إلى أنه سيبلغ عامه الـ30 الأسبوع المقبل، إلى جانب أن عقده سينتهي مع ليفربول بعد موسم واحد.

المصدر: عربي بوست
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