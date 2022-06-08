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رياضة

فوزه تحول لكابوس... دراج يصطدم بزوجته بالخطأ في نهاية السباق

Lebanon 24
08-06-2022 | 02:00
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تحول فوز لويس كارلوش شيا بمرحلة في سباق كولومبيا للدراجات إلى حزن، عندما اصطدم المتسابق الكولومبي بزوجته عند خط النهاية.

وفاز شيا متصدر الترتيب العام بالمرحلة الثالثة التي اقيمت وسط الأمطار، وبدأ الاحتفال مع مروره خط النهاية قبل أن يضغط المكابح فجأة وينحرف بعيداً عن مجموعة من المصورين.
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لكنه ضغط المكابح بعد فوات الآوان، إذ اصطدم بزوجته كلوديا رونكانسيو التي سقطت أرضا بدون حركة.

وقالت صحيفة إل تيمبو الكولومبية إلى أن رونكانسيو احتاجت إلى أربع غرز ووضعها تحت الملاحظة في المستشفى.
 
(موقغ ملاعب)
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