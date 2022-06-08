Advertisement

رياضة

بعد استبعاده من معسكر مصر.. هذا ما فعله محمد صلاح (صورة)

Lebanon 24
08-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-960101-637902676760024340.jpg
Doc-P-960101-637902676760024340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ النجم المصري محمد صلاح قضاء إجازته بمنتجع الجونة شمال الغردقة بعد ساعات من خروجه من معسكر المنتخب، قبل مباراة إثيوبيا الخميس المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونشر محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" خلال استمتاعه برحلة بحرية وعلق عليها "مصر".
Advertisement
 
 
وكان الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال قرر استبعاد محمد صلاح من قائمة منتخب "الفراعنة" استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب إصابة اشتكى منها عقب مباراة غينيا (1-0) يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

ومن المنتظر أن يلتحق محمد صلاح ببعثة منتخب بلاده عقب مباراة إثيوبيا، استعدادا للمباراة الودية بين مصر وكوريا الجنوبية يوم 14 حزيران الجاري، في العاصمة سيئول.
 
(ملاعب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-08
14:00 | 2022-06-08
11:00 | 2022-06-08
05:00 | 2022-06-08
02:00 | 2022-06-08
23:00 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website