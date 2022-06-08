24
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب سكواش مصري يثير جدلاً بعد إعلانه اللعب بعلم إنجلترا
Lebanon 24
08-06-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد لاعب السكواش المصري محمد الشوربجي والمصنف الثالث عالمياً، لتمثيل إنجلترا بدلاً من مصر مستقبلاً في اللعبة، بعد أن ظل في بلده "لسنوات طويلة لم يفكر فيه أحد"، كما قال، مما أثار موجة من الجدل في مصر.
Advertisement
وكان الاتحاد الإنجليزي للسكواش أعلن، الاثنين، أن الشوربجي البالغ من العمر 31 عاما، سوف يلعب في بطولات السكواش "تحت علم إنجلترا".
وفي تصريحات للشوربجي بثتها وسائل إعلام بريطانية، الاثنين، قال: "إنجلترا أعطتني الدعم الذي أحتاجه... ولسنوات طويلة لم يفكر فيّ أحد (في مصر)، وكان واجباً أن يأتي الوقت الذي أفكر فيه في نفسي".
وأضاف: "كنت أتضايق بشدة عندما أصل إلى مطار بلدي وأجد صوراً للاعبي مصر وأنا الوحيد الذي لا توجد له صورة".
ويعد الشوربجي، المولود بمحافظة الإسكندرية الساحلية واحداً من أكثر لاعبي السكواش تتويجاً، حيث قضى 50 شهراً في المركز الأول عالمياً بين 2014 و2021.
وفاز اللاعب المقيم في بريسول الإنجليزية، والذي عاش أكثر من نصف عمره في إنجلترا حسبما يقول، ببطولة بريطانيا المفتوحة ثلاث مرات ويمتلك 44 لقباً احترافياً باسمه.
ولاحقاً الاثنين، رد الاتحاد المصري للسكواش في بيان على تمثيل الشوربجي لإنجلترا وجاء فيه أن "كل لاعب محترف له قناعاته الشخصية".
وأوضح الاتحاد في بيانه أن اللاعب كان "قام ببدء الإجراءات للحصول على الجنسية البريطانية والتي ساعده فيها أحد زملائه من اللاعبين الإنجليز وكان من تسهيلات الحصول عليها اللعب باسم المنتخب الإنجليزي وكان متوقعاً أن يمثل إنجلترا في أي مناسبة قادمة".
وأضاف أن "مصر لديها العديد من اللاعبين الموهوبين بدليل وجود 6 لاعبين مصريين ضمن أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم في التصنيف الدولي وهم جميعاً محترفون".
فيما قال الشوربجي في تصريحاته إنه "أكثر لاعب مصري في التاريخ يفوز ببطولات للمحترفين، لكني لم أحظ براعٍ مصري طيلة مشواري الرياضي".
وبعد قرار اللاعب، أكد ناديه المحلي في مصر، نادي "هليوبلس"، فسخ تعاقده معه وخاطب الاتحاد بأن يحفظ له حقه.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي في البلد العربي الأكثر سكاناً بما يتجاوز 100 مليون نسمة، انتقد مستخدمون مصريون خطوة اللاعب الدولي، علماً أن اللعبة في مصر لا تحظى بشعبية كبيرة مثل كرة القدم على الرغم من تصدر المصريين لقائمة أبطال اللعبة في العالم.
وكتب أحد المستخدمين على موقع فيسبوك "مصر ولاّدة.. مع السلامة.. هل يأتي لنا بميداليات أولمبية .. إنها لعبة يتفرج عليها ثلاثة أشخاص".
ومن جهته علّق نجم كرة القدم المصري السابق والاعلامي الرياضي البارز أحمد حسام المعروف بـ"ميدو"، على قرار الشوربجي في برنامجه على إحدى القنوات الفضائية المصرية ووصفه بأنه "أكبر قرار خاطئ اتخذه (الشوربجي) في حياته".
وأضاف ميدو: "أكبر شرف لأي رياضي أنه يفوز ببطولات مع بلده التي ولد فيها".
واختتم تصريحاته متوعداً الشوربجي بالخسارة عندما يلعب تحت علم إنجلترا ضد أحد اللاعبين المصريين.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
Lebanon 24
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
03:28 | 2022-06-08
08/06/2022 03:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
00:45 | 2022-06-08
08/06/2022 12:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
16:45 | 2022-06-07
07/06/2022 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
01:53 | 2022-06-08
08/06/2022 01:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
00:03 | 2022-06-08
08/06/2022 12:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-06-08
دراج يخسر السباق بسبب احتفاله المبكر (فيديو)
14:00 | 2022-06-08
أمم أوروبا.. إيطاليا تتصدر "مجموعة الموت" بفوزها على هنغاريا
08:00 | 2022-06-08
بعد استبعاده من معسكر مصر.. هذا ما فعله محمد صلاح (صورة)
05:00 | 2022-06-08
من هو أغلى لاعب في العالم؟
02:00 | 2022-06-08
فوزه تحول لكابوس... دراج يصطدم بزوجته بالخطأ في نهاية السباق
23:00 | 2022-06-07
رسميا.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم (2022-2023)
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
08/06/2022 23:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
08/06/2022 23:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
08/06/2022 23:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact