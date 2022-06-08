Advertisement

رياضة

أمم أوروبا.. إيطاليا تتصدر "مجموعة الموت" بفوزها على هنغاريا

Lebanon 24
08-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-960108-637902682590676324.jpg
Doc-P-960108-637902682590676324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدرت إيطاليا بطلة أوروبا "مجموعة الموت" بفوزها على ضيفتها هنغاريا 2-1، الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثانية للمستوى الأوّل لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.


وسجل هدفي إيطاليا نيكولو باريلا (30) ولورنتسو بيليغريني (45)، وللخاسر جانلوكا مانشيني خطأ في مرمى فريقه (61).
Advertisement

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى أربع نقاط متقدماً بفارق نقطة عن هنغاريا، فيما فرضت إنجلترا متذيلة الترتيب (نقطة) تعادلاً قاتلاً 1-1 على ألمانيا الثالثة (نقطتان).
 
وكان منتخب "أتزوري" استهل حملته في المسابقة القارية بتعادل على أرضه أمام ألمانيا 1-1، فيما حققت هنغاريا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها في عقر دارها على إنجلترا 1-صفر.

وهو الفوز الثاني لإيطاليا في مبارياتها السبع الأخيرة، مقابل 3 تعادلات وهزيمتين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-08
11:00 | 2022-06-08
08:00 | 2022-06-08
05:00 | 2022-06-08
02:00 | 2022-06-08
23:00 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website