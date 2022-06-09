بعد نجاح التجارب... حَكم "روبوت" سيتواجد في كأس العالم 2022

من المنتظر أن تشهد بطولة كأس العالم 2022 التي تقام بقطر، طفرة تكنولوجية هائلة، ستكون بمثابة سابقة تاريخية في عالم كرة القدم.وتُقام منافسات كأس العالم 2022 للمرة الأولى بالمنطقة العربية، وتحديداً في دولة قطر، في الفترة ما بين 21 تشرين الثاني 2022 حتى 18 كانون الأول من العام نفسه.ويحرص السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تقديم ثورة في مجال التحكيم خلال البطولة، وفق ما ذكرته صحيفة The Sun الإنجليزية.وأكدت الصحيفة أن التجهيزات اكتملت لظهور الرجل الآلي (الروبوت) للمشاركة في تحكيم مباريات البطولة، التي ستُقام على ثمانية ملاعب، خصصت لهذه المناسبة العالمية الكبرى.

وأوضحت "ذا صن" أن تقنية رجل الخط "الروبوت" تعتمد في عملها على استخدام 10 كاميرات لتتبُّع 29 نقطة جسدية لكل لاعب بدقة عالية.وخلال المونديال، سيتم تقديم نظام "التسلل شبه الآلي" بواسطة رجل الخط "الروبوت"، وهي خطوة بدأ استخدامها في كأس العالم للأندية عام 2019.ثم خضعت للتجربة أكثر خلال بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها الإمارات في شباط 2022، ومن قبلها بطولة كأس العرب التي احتضنتها قطر في تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2021.وثبتت نجاعة هذه التقنية، التي تمكنت من حسم أمر التسلل في وقت أسرع بكثير من حكم الفيديو المعروف بالـVAR.وحسب الصحيفة فإن تقنية الروبوت تكشف وجود التسلل خلال نصف ثانية فقط، وذلك من خلال تكنولوجيا حديثة ‏تعتمد على تتبع أطراف اللاعبين والكرة، وهما المحددان الأساسيان للتسلل.ولم تعلن لجنة الحكام التابعة "للفيفا" بشكل رسمي، عن استخدام هذه التقنية خلال مونديال قطر؛ لكونها تنتظر قراراً رسمياً من الاتحاد الدولي بهذا الخصوص، وذلك خلال الاجتماع المقرر يوم الإثنين 13 حزيران 2022.وكان من المفترض أن يُعقد هذا الاجتماع في آذار 2022، لكنه تأجل إلى موعده الجديد، بسبب تداعيات العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ يوم 25 شباط 2022.