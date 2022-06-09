جمهور فريقه ينقلب عليه... هذا ما حصل مع محمد صلاح

انقلب جزء من جمهور ليفربول على محمد صلاح نجم الريدز، بسبب أنباء رحيله عن الفريق في الصيف المقبل.وأكد صلاح أنه مستمر مع ليفربول حتى نهاية عقده في 2023، لكن زعمت صحيفة "ميرور" أن اللاعب أبلغ أصدقاءه بأنه سيرحل مجانًا إلى برشلونة في الصيف المقبل.ووفقًا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن جمهور الريدز لم يتقبل الأنباء التي تشير لوجود اتفاق بين محمد صلاح وبرشلونة.وأبرزت الشبكة، مجموعة من التعليقات المختارة عن القضية من مشجعي النادي، والذين أجمعوا على ضرورة بيع صلاح هذا الصيف.

ويقول أحد المشجعين "اعرضوه للبيع الآن. يجب استباق الأمور بدلًا من جلب العبث من لاعبين ليس لديهم شعور الولاء. لقد حصلنا على أفضل ما لدى صلاح".وكتب آخر "آمل أن نتمكن من بيعه هذا الصيف. لقد انهار بعد كانون أول، وتسببت طريقة تعامله هو ووكيله مع التجديد في ارتباك شديد".وتابع "لا يمكنني تخيل مدى حالة السوء التي سيكونا عليها في العام المقبل، وإذا كان صلاح قرر المغادرة بالفعل، فإنه لا ينتمي إلى هنا".وأضاف ثالث "حان وقت بيع صلاح.. ليفربول يواجه خطر الاضطرار إلى التخلي عنه مجانًا في الصيف المقبل. قلل من خسارتك الآن، واحصل على مهاجم أصغر سنًا".وأكد رابع "قم ببيعه واستثمر المال في شراء داروين نونيز. سيحصل على راتب أقل كثيرًا ربما أقل من 100 ألف إسترليني، كما أنه أصغر بـ 7 سنوات.. لا نريد لاعبين يتمتعون بنظرة صلاح".وكتب خامس "لا أحد يستطيع أن ينكر أن صلاح قدم لنا أكثر مما دفعناه للتعاقد معه من روما، ومن الواضح أن عقده ينتهي.. يتعين على النادي تحديد موعد له إما الالتزام بالتجديد أو البيع. أعتقد أننا ربما حصلنا على أفضل ما لدى صلاح، وقد يكون انتقاله أفضل خيار للجميع".