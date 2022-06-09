26
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
33
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
جمهور فريقه ينقلب عليه... هذا ما حصل مع محمد صلاح
Lebanon 24
09-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انقلب جزء من جمهور ليفربول على محمد صلاح نجم الريدز، بسبب أنباء رحيله عن الفريق في الصيف المقبل.
وأكد صلاح أنه مستمر مع ليفربول حتى نهاية عقده في 2023، لكن زعمت صحيفة "ميرور" أن اللاعب أبلغ أصدقاءه بأنه سيرحل مجانًا إلى برشلونة في الصيف المقبل.
Advertisement
ووفقًا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن جمهور الريدز لم يتقبل الأنباء التي تشير لوجود اتفاق بين محمد صلاح وبرشلونة.
وأبرزت الشبكة، مجموعة من التعليقات المختارة عن القضية من مشجعي النادي، والذين أجمعوا على ضرورة بيع صلاح هذا الصيف.
ويقول أحد المشجعين "اعرضوه للبيع الآن. يجب استباق الأمور بدلًا من جلب العبث من لاعبين ليس لديهم شعور الولاء. لقد حصلنا على أفضل ما لدى صلاح".
وكتب آخر "آمل أن نتمكن من بيعه هذا الصيف. لقد انهار بعد كانون أول، وتسببت طريقة تعامله هو ووكيله مع التجديد في ارتباك شديد".
وتابع "لا يمكنني تخيل مدى حالة السوء التي سيكونا عليها في العام المقبل، وإذا كان صلاح قرر المغادرة بالفعل، فإنه لا ينتمي إلى هنا".
وأضاف ثالث "حان وقت بيع صلاح.. ليفربول يواجه خطر الاضطرار إلى التخلي عنه مجانًا في الصيف المقبل. قلل من خسارتك الآن، واحصل على مهاجم أصغر سنًا".
وأكد رابع "قم ببيعه واستثمر المال في شراء داروين نونيز. سيحصل على راتب أقل كثيرًا ربما أقل من 100 ألف إسترليني، كما أنه أصغر بـ 7 سنوات.. لا نريد لاعبين يتمتعون بنظرة صلاح".
وكتب خامس "لا أحد يستطيع أن ينكر أن صلاح قدم لنا أكثر مما دفعناه للتعاقد معه من روما، ومن الواضح أن عقده ينتهي.. يتعين على النادي تحديد موعد له إما الالتزام بالتجديد أو البيع. أعتقد أننا ربما حصلنا على أفضل ما لدى صلاح، وقد يكون انتقاله أفضل خيار للجميع".
(موقع ملاعب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصحاب المولدات "احسّوا بالسخن" وهذا ما سيقدمون عليه
Lebanon 24
أصحاب المولدات "احسّوا بالسخن" وهذا ما سيقدمون عليه
02:45 | 2022-06-09
09/06/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان هيفا وهبي الزهري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
Lebanon 24
فستان هيفا وهبي الزهري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
13:19 | 2022-06-08
08/06/2022 01:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف القلوب بالمايوه الأسود مع الحصان عن الشاطئ (صور)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف القلوب بالمايوه الأسود مع الحصان عن الشاطئ (صور)
12:42 | 2022-06-08
08/06/2022 12:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آنجي خوري تبدو كـ"الباربي" بإطلالتها الأخيرة بالشعر الأشقر القصير (صور)
Lebanon 24
آنجي خوري تبدو كـ"الباربي" بإطلالتها الأخيرة بالشعر الأشقر القصير (صور)
13:04 | 2022-06-08
08/06/2022 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-06-08
08/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:00 | 2022-06-09
بعيداً عن كرة القدم... ميسي يدخل عالم التمثيل
05:00 | 2022-06-09
بعد بجاح التجارب... حَكم "روبوت" سيتواجد في كأس العالم 2022
02:00 | 2022-06-09
لاعب أصيب بنزيف حاد في المخ خلال النزال داخل حلبة الملاكمة... وهذا ما حصل معه (فيديو)
23:00 | 2022-06-08
ليفربول يحتفل بمحمد صلاح بعد حصده جائزة جديدة (فيديو)
16:00 | 2022-06-08
دراج يخسر السباق بسبب احتفاله المبكر (فيديو)
14:00 | 2022-06-08
أمم أوروبا.. إيطاليا تتصدر "مجموعة الموت" بفوزها على هنغاريا
فيديو
"فولكس فاغن" تستعدّ للكشف عن سيارة "Amarok" الجديدة... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تستعدّ للكشف عن سيارة "Amarok" الجديدة... إليكم ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-09
09/06/2022 18:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
09/06/2022 18:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
09/06/2022 18:05:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact