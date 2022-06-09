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رياضة

مودريتش مع "ريال مدريد" حتى 2023

Lebanon 24
09-06-2022 | 14:00
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مدّد نادي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء، عقد صانع ألعابه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حتى حزيران 2023.

وكان نادي العاصمة الإسبانية قام بتجديد عقد مودريتش (36 عاماً) لموسم واحد صيف عام 2021، لكن عروضه الرائعة الموسم الفائت ومساهمته الفعالة في إحراز فريقه الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا جعلتا النادي يقوم بتجديد العقد مجددا لسنة إضافية.
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وكان ريال مدريد وفي إطار تعزيز صفوفه للموسم المقبل، أكد حصوله على خدمات المدافع الالماني انطونيو روديغر في صفقة حرة بعد انتهاء عقد الاخير مع تشلسي الانجليزي، في حين من المرجح أن يعلن رسميا عن قدوم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في الايام المقبلة.

وخاض مودريتش الذي قاد منتخب بلاده الى وصافة النسخة الاخيرة من مونديال روسيا 2018، 45 مباراة الموسم الفائت وسجل ثلاثة اهداف.

انضم مودريتش الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، الى الفريق الملكي عام 2012 قادما من توتنهام الانجليزي مقابل 35 مليون يورو، وخاض في صفوف ريال 436 مباراة أي أقل بمباراتين فقط من نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
(العربية)
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