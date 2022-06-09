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رياضة

رسميًّا... ليفربول يودع مهاجمه برسالة مؤثرة

Lebanon 24
09-06-2022 | 23:00
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أعلن نادي ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، رسميا رحيل مهاجمه البلجيكي، ديفوك أوريجي.

 وأشار نادي ليفربول في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أوريجي سيغادر الفريق بانتهاء عقده في 30 حزيران الجاري".
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وودع ليفربول لاعبه برسالة قال فيها: "شكرا لك على 8 سنوات رائعة خدمت فيها الفريق، ساهمت خلالها في لحظات استثنائية.. أوريجي، أسطورة ليفربول".
 
 
 كما نشر "الريدز" مقطع فيديو يبرز فيه أهم لقطات ديفوك أوريجي منذ انتقاله لصفوف الفريق، وكتب عليه: "كانت رحلة استثنائية مع لحظات مميزة في تاريخنا، شكرا لك أوريجي على كل شيء".
 
 
وانتقل ديفوك أوريجي (27 عاما) إلى صفوف ليفربول في صيف 2014 قادما من نادي ليل الفرنسي، وأعير مرتان إلى نفس الفريق، ثم إلى نادي فولفسبورغ الألماني في صيف 2017.
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