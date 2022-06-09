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رياضة

تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى رسالة خاصة من رئيس برشلونة

Lebanon 24
09-06-2022 | 16:00
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أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن رئيس برشلونة خوان لابورتا، وجه رسالة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بعد تصريحات اللاعب الأخيرة بشأن الفريق الكتالوني.

وعبر ليفاندوفسكي في تصريحات علنية، عن رغبته في الانتقال إلى العملاق الكتالوني والرحيل عن بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية 2022، رغم تمسك ناديه باستمراره حتى نهاية عقده في حزيران 2023.
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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن لابورتا تواصل هاتفيا مع بيني زاهافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي، وطلب منه توجيه الشكر للبولندي على تصريحاته الأخيرة بشأن رغبته تمثيل برشلونة.

وبحسب التقرير، فإنه يتوقع أن يواصل ليفاندوفسكي، هداف الدوري الألماني "البوندسليغا"، طريقة الضغط على بايرن ميونخ من أجل السماح له بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

ورفض النجم البولندي الاعتذار لإدارة بايرن متمثلة في المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، بشأن تصريحاته التي هاجمت النادي مؤخرا.

ويعتبر ليفاندوفسكي هدفا رئيسيا في "كامب نو" بناء على طلب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز ورئيس النادي لابورتا، من أجل إعادة أمجاد الفريق في السنوات المقبلة، بعد 3 أعوام من التعثر.

يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) انضم إلى صفوف بايرن ميونخ قادما من بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2014 بشكل مجاني، وحصل على لقب هداف الدوري الألماني 6 مرات خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى لقب هداف دوري أبطال أوروبا 2020، كما توج كأفضل لاعبي العالم مرتين، وتوج مع العملاق البافاري 8 مرات بلقب بطل "البوندسليغا"، ولقب لدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، و3 مرات كأس ألمانيا، و5 مرات السوبر المحلي، ولقب السوبر الأوروبي ومثله في كأس عالم للأندية.
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