لبنان... أسامة الصقر مدربا للبرج

Advertisement

أعلن نادي البرج، تعيين المدرب السوداني أسامة الصقر مديرا فنيا للفريق الأصفر.وأعلن نادي البرج أيضا تعيين حسين حمدان مدربا مساعدا للصقر، على أن يتم تعيين نزيه طي مدربا للحراس.وسيكون أسطورة النادي عباس عطوي أونيكا مديرا للفريق في البرج.وتعتبر هذه التعيينات بمثابة تغيير شامل للجهاز الفني في البرج، ومن المقرر أن يطلق النادي استعداداته للموسم المقبل خلال أيام قليلة.