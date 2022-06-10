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رياضة

تسريب القميص الاحتياطي لبرشلونة... لون وشكل مختلف كلياً! (صورة)

Lebanon 24
10-06-2022 | 02:00
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كشف تقرير صحفي عن تسريب القميص الثاني لفريق برشلونة الإسباني، الذي سيرتديه في الموسم الجديد 2022-2023.
 
ونشرت شبكة فوتي هيدلاينز صورة لقميص البارسا، الذي سيحمل اللون الذهبي، وسيتم من خلاله إحياء ذكرى مرور 30 عاما على دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها برشلونة عام 1992.
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وأوضحت أن خريطة المدينة الكتالونية ستكون منقوشة بعلامة مائية على القميص الثاني للبارسا، كما أن حافة الأكمام والجوارب، ستحمل ألوان الحلقات الأولمبية.
 
وكان برشلونة أعلن قبل أيام قليلة عن قميصه الأساسي للموسم الجديد، الذي أحيا خلاله ذكرى أولمبياد 1992 بشعار "الشعلة الأولمبية لا تزال موجودة".
 
ويخطط برشلونة تحت قيادة مديره الفني، تشافي هيرنانديز، للمنافسة في الموسم الجديد على 4 ألقاب هي الدوري، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.
 
(ملاعب)
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