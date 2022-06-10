لاعب مصري ينضم لبايرن ميونيخ لأول مرة بالتاريخ.. من هو؟

حصل حارس المرمى المصري، مروان صالح، على فرصة للانضمام لفريق بايرن ميونخ الألماني لقضاء فترة معايشة، ضمن أفضل 20 موهبة حول العالم، وفقًا لاختيارات البافاري.



انضم الحارس المصري لمشروع اكتشاف المواهب الخاص بالعملاق البافاري، "مشروع البايرن العالمي لاكتشاف المواهب الكروية الشابة حول العالم". يتم اختيار المواهب بعد مشاهدة وتقييم مقاطع مصورة للاعبين، وهو ما حدث مع مروان صالح الذي حصد إعجاب وتقدير مسؤولي بايرن ميونخ القائمين على المشروع.

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من هو مروان صلاح؟

مروان صلاح هو شاب مصري، يبلغ من العمر 18 عاماً، لعب من قبل في صفوف نادي سموحة السكندري والأهلي القاهري، مثّل منتخب مصر للشباب مواليد 2004. وكان صلاح قد أصيب بصدمة بعدما تخلّى النادي الأهلي عنه. لكن الشاب الواعد لم يستسلم واستمر في التدريب، واختير في مشروع بايرن ميونخ للمواهب ضمن 3 حراس آخرين وقع عليهم اختيار كشافي البايرن.



بهذا الاختيار يصبح مروان صلاح المصري الأول والوحيد في الفريق المكوّن من 20 لاعباً يمثلون 17 دولة، ومن المقرر أن يكونوا نواة لفرق الناشئين في النادي والفريق الأول.