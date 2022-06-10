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رياضة
أقوى امرأة عربية ترفع بذراع واحدة 85 كيلوغراما
Lebanon 24
10-06-2022
|
14:00
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تتحضر المصرية إيمان حجاب الحاصلة على لقب أقوى امرأة عربية، لخوض بطولة أقوى امرأة في العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية شهر تشرين الاول المقبل.
وتستعد إيمان من محافظة الإسكندرية للبطولة العالمية منذ عامين وقالت البطلة المصرية، أنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحصول على لقب بطولة أقوى امرأة في العالم بتكثيف برنامجها التدريبي خلال الفترة القادمة.
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وتؤكد إيمان أنها تتبع أسلوبا وتمارين مطلوبة لرفع الأوزان الثقيلة وزن 50 إلى 85 كيلوغراما في يد واحدة.
وتعمل إيمان معلمة ثانوي ولديها ولدان وبدأت في ممارستها الرياضة منذ سن الشباب بعمر 22 عاما.
وحصدت إيمان على الألقاب التي بدأت بمشاركتها بطولة العالم في 2002، وكانت تلعب باسم منتخب مصر واتحاد الشرطة الرياضي، كما أنها تقوم بتدريب عدد من ذوي الهمم، وتدريب المتعافين من المخدرات، وجعلت الرياضة سببا في تعافيهم بشكل تام.
وحصلت على بطولات محلية فى رياضة الكيك بوكسينغ، ونالت بطولة العالم فى مصارعة الذراعين، كما حظيت على الحزام الأسود فى الكاراتيه كأول امرأة عربية تحصل عليه.
وفازت بالميدالية الذهبية فى البطولة العربية للألعاب التراثية الشعبية بلبنان، وحصلت فيها على المركز الأول كأقوى امرأة عربية 2021.
(روسيا اليوم)
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