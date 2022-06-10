Advertisement

رياضة

رسميًا.. برشلونة يجدد عقد هذا اللاعب

Lebanon 24
10-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-961023-637904844707503350.jpg
Doc-P-961023-637904844707503350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكتالوني، سيرجي روبيرتو، حتى صيف 2023.

وأشار برشلونة في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إلى تجديد عقد روبيرتو لمدة موسم واحد فقط.
Advertisement

وابتعد اللاعب الإسباني كثيرا عن صفوف الفريق طوال الموسم الماضي، بسبب كثرة الإصابات.

وشارك سيرجي روبيرتو (30 عاما) في 12 مباراة فقط بقميص "البلوغرانا"، وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، ويغيب عن الملاعب منذ 20 تشرين الثاني الماضي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-10
11:00 | 2022-06-10
08:00 | 2022-06-10
05:00 | 2022-06-10
02:00 | 2022-06-10
23:00 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website