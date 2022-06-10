رسميًا.. برشلونة يجدد عقد هذا اللاعب

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكتالوني، سيرجي روبيرتو، حتى صيف 2023.وأشار برشلونة في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إلى تجديد عقد روبيرتو لمدة موسم واحد فقط.وابتعد اللاعب الإسباني كثيرا عن صفوف الفريق طوال الموسم الماضي، بسبب كثرة الإصابات.وشارك سيرجي روبيرتو (30 عاما) في 12 مباراة فقط بقميص "البلوغرانا"، وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، ويغيب عن الملاعب منذ 20 تشرين الثاني الماضي.