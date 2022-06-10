اجتماع لزيدان في الدوحة لحسم أمر قيادة زيدان لسان جيرمان

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الفرنسي زين الدين زيدان سيتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، للاجتماع مع ملاك النادي الباريسي، لحسم أمر توليه قيادة الفريق.وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين زيدان والنادي الفرنسي، بدأت منذ تشرين الثاني الماضي، ولم تتوقف منذ هذا التاريخ.وأوضحت أنه إذا لم تحدث أي تغييرات في اللحظات الأخيرة، سيكون زيدان صاحب أعلى أجر في العالم بتولي تدريب نادي العاصمة الفرنسية.