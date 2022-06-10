Advertisement

رياضة

اجتماع لزيدان في الدوحة لحسم أمر قيادة زيدان لسان جيرمان

Lebanon 24
10-06-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-961024-637904846737960186.jpg
Doc-P-961024-637904846737960186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الفرنسي زين الدين زيدان سيتواجد في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، للاجتماع مع ملاك النادي الباريسي، لحسم أمر توليه قيادة الفريق.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين زيدان والنادي الفرنسي، بدأت منذ تشرين الثاني الماضي، ولم تتوقف منذ هذا التاريخ.
Advertisement

وأوضحت أنه إذا لم تحدث أي تغييرات في اللحظات الأخيرة، سيكون زيدان صاحب أعلى أجر في العالم بتولي تدريب نادي العاصمة الفرنسية.
 
وأكدت أن زيدان وافق على تولي مسؤولية بي إس جي بعدما تحققت أهم مطالبه، وهي تجديد عقد كيليان مبابي حتى صيف 2025 وإقالة البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي.

وسبق لباريس سان جيرمان الاجتماع مع زيدان في نهاية شهر أيار الماضي، ولكن زيدان رفض عرض مسؤولي النادي الباريسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-06-11
08:00 | 2022-06-11
05:00 | 2022-06-11
02:00 | 2022-06-11
23:48 | 2022-06-10
16:00 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website