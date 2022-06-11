Advertisement

رياضة

بالصورة ـ حادث مروّع يودي بحياة لاعب جزائري

Lebanon 24
11-06-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-961049-637904897769531750.jpg
Doc-P-961049-637904897769531750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي اتحاد العاصمة المنافس في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، وفاة الدولي الجزائري بلال بن حمودة في حادث سير.

وشارك بن حمودة يوم الخميس في مباراة منتخب الجزائر للمحليين أمام ضيفه من الكونجو الديمقراطية.
Advertisement
وساهم بن حمودة في انتصار الجزائر 3-صفر بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ويعتبر بن حمودة من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الجزائري.

وبسبب تألقه اختاره مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين ضمن تشكيلته.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-06-11
08:00 | 2022-06-11
05:00 | 2022-06-11
23:48 | 2022-06-10
23:00 | 2022-06-10
16:00 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website