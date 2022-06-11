بالصورة ـ حادث مروّع يودي بحياة لاعب جزائري

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أعلن نادي اتحاد العاصمة المنافس في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، وفاة الدولي الجزائري بلال بن حمودة في حادث سير.وشارك بن حمودة يوم الخميس في مباراة منتخب الجزائر للمحليين أمام ضيفه من الكونجو الديمقراطية.وساهم بن حمودة في انتصار الجزائر 3-صفر بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء.ويعتبر بن حمودة من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الجزائري.وبسبب تألقه اختاره مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين ضمن تشكيلته.